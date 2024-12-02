İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7304
  • EURO
    36,4098
  • ALTIN
    2948.64
  • BIST100
    9681.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Guardiola'dan istifa açıklaması

Manchester City'de üst üste eleştirilerin odağındaki isim Pep Guardiola, ayrılık iddiaları hakkında açıklama yaptı.

2 Aralık 2024 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
Guardiola'dan istifa açıklaması
ABONE OL

Manchester City'de üst üste eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Pep Guardiola, ayrılık iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Hayatının en kötü dönemlerinden birisi olduğunu söyleyen Guardiola, "Daha önce şimdikinden daha iyi yaşadım. Şarabın tadı bile daha iyiydi. Ama kendime karşı son derece dürüstüm ve çok kazandığımız zamanlarda bakış açım bunu yaşadığım için şanslı olduğum yönündeydi. Şimdi her şey kötü gidiyor diye depresyona girmiyorum. Bunu yapamayacağımı düşündüğümde kulüple konuşacağız ama bunu yapmak istediğimi hissediyorum ve hayat her açıdan mükemmel değil. Şu anda eskisi kadar güçlü değiliz, gerçek bu, pek çok, pek çok durumdan dolayı - sadece Rodri'nin sakatlığı değil. Elbette Rodri bizim için hayati önem taşıyor ama birçok nedenden ötürü sadece o değil." ifadelerini kullandı.

"KULÜP ARTIK AİLEM GİBİ"

Çözüm aradığını ve bir yolunu bulacağına inandığını söyleyen Guardiol, "Bunu aşmanın en iyi yolu, kendim için de geçerli olmak üzere, gerçeklerle yüzleşmek ve bu oyuncularla maç kazanmaya çalışmak için çözümler bulmaya yönelik kararlar almaktır. Başım belaya girdiğinde annem ve babam beni asla bırakmadı. Her zaman yanımdaydılar. Artık kulüpte böyle bir his var, bu oyuncularla birlikte olmak istiyorum. Bir ya da iki maç kaybedebileceğimizi düşünmüyorduk." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.