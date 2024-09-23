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Spor

Guardiola'dan Kevin De Bruyne açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne için, 'Sakatlığının uzun süreceği sanmıyorum.' ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Guardiola'dan Kevin De Bruyne açıklaması!
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne ile ilgili konuştu.

Başarılı teknik adam, Belçikalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Kevin De Bruyne'nin sakatlığının uzun süreceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City, Lig Kupası'nda salı günü Watford, ligde ise hafta sonunda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin bu maçlarda oynayıp oynamayacağına yönelik gelen soruya ise, "Bu maçlar için bir şey söylemeyeceğim ancak sakatlığının uzun süreceğini düşünmüyorum." diye cevap verdi.

Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanan maçta sakatlanmış ve devre arasında oyundan çıkmıştı. Deneyimli yıldız, sakatlığı nedeniyle ligdeki Arsenal karşılaşmasında da forma giyememişti.

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