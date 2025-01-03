Guardiola'dan Kevin De Bruyne açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne için gelen yeni sözleşme sorusuna da yanıt verdi.

Başarılı teknik adam, "Kevin De Bruyne ile yeni sözleşme imzalanacak mı?" sorusunun ardından, "Bu, benim işim değil. Sezon sonuna kadar göstereceği performans, yaş ve birçok şey söz konusu. Kulüp, bunları düşünmek zorunda." açıklamasında bulundu.

2015 yılından bu yana Manchester City forması giyen 33 yaşındaki Kevin De Bruyne, İngiliz ekibinde çıktığı 399 maçta 104 gol attı ve 171 asist yaptı.