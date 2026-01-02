Guardiola'dan Maresca'ya övgü

Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörü olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgularken, Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırmasına da değindi.

"CHELSEA ÇOK İYİ BİR İNSANI KAYBETTİ"

İspanyol teknik adam, Maresca'nın gönderilmesiyle ilgili olarak, "Chelsea inanılmaz bir teknik adamı ve çok iyi bir insanı kaybetti. Bu, kulüp yönetiminin kararı. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER CITY'DE MUTLUYUM"

Kendi durumu hakkında da konuşan Guardiola, Manchester City'de gördüğü destekten memnuniyetini dile getirdi:

"Şu an bulunduğum kulüpte olmaktan dolayı çok şanslıyım. Kulübüm inanılmaz. Bir sözleşmem var, mutluyum ve takımımla birlikte mücadele etmek istiyorum. Yönetim bana saygı duyuyor. Geçen sezon üç ay boyunca maç kazanamadığımız bir dönemde bile beni desteklediler."