İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0412
  • EURO
    50,5519
  • ALTIN
    6001.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Guardiola'dan Maresca'ya övgü

Pep Guardiola, Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırmasını değerlendirdi. İspanyol teknik adam, Maresca için “çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adamdı” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Guardiola'dan Maresca'ya övgü
ABONE OL

Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörü olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgularken, Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırmasına da değindi.

"CHELSEA ÇOK İYİ BİR İNSANI KAYBETTİ"

İspanyol teknik adam, Maresca'nın gönderilmesiyle ilgili olarak, "Chelsea inanılmaz bir teknik adamı ve çok iyi bir insanı kaybetti. Bu, kulüp yönetiminin kararı. Söyleyebileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER CITY'DE MUTLUYUM"

Kendi durumu hakkında da konuşan Guardiola, Manchester City'de gördüğü destekten memnuniyetini dile getirdi:

"Şu an bulunduğum kulüpte olmaktan dolayı çok şanslıyım. Kulübüm inanılmaz. Bir sözleşmem var, mutluyum ve takımımla birlikte mücadele etmek istiyorum. Yönetim bana saygı duyuyor. Geçen sezon üç ay boyunca maç kazanamadığımız bir dönemde bile beni desteklediler."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.