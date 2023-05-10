Guardiola'dan Messi'ye övgü dolu sözler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona döneminde birlikte önemli başarılara imza attığı Lionel Messi hakkında konuştu.

ESPN'e konuşan başarılı teknik adam, "Ben Barcelona'nın bir üyesiyim ve stadyumda iki koltuğum var. Umarım bir gün Lionel Messi'ye Barcelona forması altında hak ettiği şekilde veda edebiliriz. Lionel Messi, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Barcelona'nın 10-12 yıl boyunca başardıkları onsuz mümkün olamazdı. İmkansız. Rakamlardan bahsetmiyorum, oyun üzerindeki etkisinden, güzelliğinden, estetiğinden, etkinliğinden... Her şeyden bahsediyorum. Barcelona'yı, geldiği zamandakinden daha büyük bir kulüp haline getirdi. Kimse bu şekilde ayrılacağını düşünemezdi." sözlerini kullandı.

İspanyol hoca, "Messi'ye çok değer verdiğini bildiğim başkanın (Barcelona Başkanı Joan Laporta) böyle bir veda düşüncesinin olduğunu biliyorum. Çok hızlı bir şeydi, çok zor bir ekonomik durumdan dolayı ayrıldı. Ama Messi'ye veda edileceği gün, stadyumdaki koltuğuma giderek, ayağa kalkmayı, onu alkışlayabilmeyi ve Leo'ya hak ettiği şekilde veda edebilmeyi umuyorum. Başkanın, bunu deneyeceğini ve yapacağını biliyorum. Leo ve ailesi de, bu kulüpte yaptıkları için Barcelona taraftarının sevgisini görecek." dedi.

Şu anda Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi'nin, Fransız ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli yıldız için eski takımı Barcelona ile birlikte Al Hilal ve Inter Miami haberleri de gündemde yer alıyor.