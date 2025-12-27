İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Manchester City'de gözler Rodri'ye çevrildi. Teknik direktör Guardiola, yıldız orta saha oyuncusunun Nottingham Forest maçında forma giyebileceğinin sinyalini verdi.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Guardiola'dan Rodri müjdesi!
Manchester City, Premier Lig'in 18. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, bugün Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Pep Guardiola, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol orta saha Rodri için umut verdi. Kasık adalesi sakatlığı nedeniyle kasım başından bu yana sahalardan uzak kalan Rodri'nin geri dönüşü yaklaşıyor.

Guardiola, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada,

"Rodri kendini çok daha iyi hissediyor. Oynayıp oynamayacağına bugün karar vereceğiz," ifadelerini kullandı.

