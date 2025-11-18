İngiliz devi Manchester City, Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın raporu doğrultusunda Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Fichajes'in aktardığı habere göre Guardiola, Türk futbolcuyu uzun süredir yakından takip ediyor ve Arda'nın sahip olduğu oyun zekası, ritim değiştirme becerisi ve yaratıcılığından son derece etkilenmiş durumda. İngiliz ekibinin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

OYUN AKLI SATILIK DEĞİL!

Bu girişim, Arda'nın son dönemde Real Madrid'de gösterdiği yükselen performansın ardından geldi. Öte yandan Real Madrid cephesi, milli yıldızı 'Satılamaz bir proje oyuncusu' olarak gördüklerini vurgulayarak olası bir transfer görüşmesine şu aşamada sıcak bakmıyor. Madrid yönetimi, Arda'nın takımın geleceğinde kritik bir rol üstleneceğine inanıyor. Guardiola'nın ise transfer için ısrarcı olduğu ve Manchester City'nin teklifini artırma ihtimalinin masada bulunduğu ifade ediliyor.

ÇILGIN İDDİA: KENAN-ARDA!

Yine İspanyol basınından E-Noticias, Arda Güler için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı. Juventus'un Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı takaslamayı düşündüğü ileri sürüldü. Haberin detayında şunlar var: "Yeni hoca Spaletti revizyon yapmak istiyor ve merkezi güçlendirmek istiyor. Gözler Real Madrid'den Arda Güler'in üstünde. Takas anlaşması teklifi yapabilir; Kenan Yıldız da Real'in parçası olabilir. Kenan, Real'de büyük saygı görüyor ama kulüp Arda Güler'i bırakmayı düşünmüyor."