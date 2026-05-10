Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk adını tarihe altın harflerle yazdırıyor. Futbolculuk döneminde SarıKırmızılı forma altında Fatih Terim'in önderliğinde 4 şampiyonluk ve UEFA Kupası zaferi yaşayan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerindeki ilk 4 yılı da şampiyonlukla kapattı. Galibiyet, gol ve puan rekorlarını paramparça eden 52 yaşındaki başarılı isim; hem oyuncu hem hoca olarak Türkiye'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek futbol insanı oldu. Buruk; önümüzdeki yıl kalması halinde Guardiola'ya meydan okuyacak. Guardiola da hem oyunculuk hem hocalık döneminde 4 şampiyonluk yaşamıştı.

FATİH TERİM ÖĞRENCİSİNİ KUTLADI

G.Saray'ın efsanesi Fatih Terim, rekoruna ortak olan öğrencisini şu paylaşımla kutladı: "G.Saray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve G.Saray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Başkan Özbek ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlk 4 sezonluk şampiyonluk sersinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyonu Okan Hoca'yı ve ekibini canıgönülden kutluyorum, çok yakıştı. G.Saray'da hedef kendi rekorunu geliştirmektir. G.Saray tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar."

DOMİN4SYON RAKİP TANIMIYOR!

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yönelik gönderme dolu paylaşımlar yaptı. En sert gönderi ise Okan Buruk temalı oldu. Hayli ilginç bir animasyon yapıldı. Fenerbahçe'de görev yapmış alan Jorge Jesus, Jose Mourinho, İsmail Kartal ve Tedesco'nun Süper Lig kupasına el uzattığı esnada elektrik çarptı. Okan Buruk, 4 hocanın bulunduğu odaya girerek Süper Lig kupasını gülerek kucakladı ve alandan çıktı. Aslan bu videonun notuna, "Son 4 sezondur Okanball Domin4syon'u rakip tanımıyor" yazdı.