19 Aralık 2021 Pazar 21:59 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 21:59

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Maçın sonucundan Trabzonspor'un mutlu olduğunu belirten Dilmen, Fenerbahçe için "Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri

"TRABZONSPOR MUTLU"

"İki takımın taraftarları dışında üzülen olmadı. Herkes mutlu; futbolcular, teknik direktörler, hakem. Diğer takım taraftarları mutlu. Trabzonspor mutlu."

"HAKEM KALİTESİNİN ALTINDA KALDI"

"Fırat Aydınus yerine bu maçı başkası yönetse daha fazla itiraz olurdu. Fırat Aydınus saygın, kaliteli bir hakem ancak bence kendi kalitesinin altında kaldı."

"FENERBAHÇE'NİN DE KONTRA ATAK OYUNCUSU YOKTU"



"Beşiktaş iyi başladı. Beşiktaş'ın iyi futbolunu Fenerbahçe penaltı ve golle kırdı. Ancak Beşiktaş oynamaya devam etti. Fenerbahçe'nin de kontra atak oynayacak oyuncusu yoktu."

"KENDİ ARALARINDA PRESTİJ MAÇLARI OYNUYOR"



"Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray artık kendi aralarında sadece prestij maçları oynuyor."



"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDERİM"

"Beşiktaş, deplasmanda oynamasına rağmen yürekli, cesur bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş'ı bundan dolayı tebrik ederim."

"TEPKİLER NORMAL"

"Fenerbahçe taraftarları pandemi döneminden bu yana ilk kez stadı doldurdular, galibiyet bekliyorlardı tabii, olmayınca sonundaki tepkiler geldi. Bunlar normal."

"SONUÇ OYUNU YANSITMIYORDU"



"Beşiktaş, 1-1'i yakaladıktan sonra %80 Vida, %20 Ersin'in hatasıyla 2-1 geriye düştü. İlk yarıdaki sonuç oyunu yansıtmıyordu."

"FENERBAHÇE KONTRA ATAK TAKIMI DEĞİL"

"Kontra atak süratli oyuncu ile yapılır. Fenerbahçe bir kontra atak takımı değildir. Topsuz süratli oyuncular gerektirir bu oyun."

"İRFAN VE MESUT BİR PAS VERSİN DİYE BEKLERKEN"



"İrfan ve Mesut bir pas versin diye beklerken Fenerbahçeliler, bu oyuncular koşu yapan oyuncular gibi oynuyorlar."

"BEŞİKTAŞ'IN KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOKTU"

"Beşiktaş'ta kaybedecek bir şeyi yoktu. Kazanmaya gelmiş bir görüntü sergiledi. Benim kaybedecek gidecek bir şeyim yok, bari gideyim kazanayım diye düşündü. Maç Beşiktaş'a daha yakındı. %55'e Beşiktaş üstünlüğü gördüm eğer oran verecek olursak. Ersin'in ikinci yarıda kurtardığı pozisyon var mı? Beşiktaş, son anlarda ise 2-2'ye razı oldu. Sıkıştırabilirsem belki bir tane diye düşündü sonda da yakaladı Batshuayi ile ama olmadı."

"LİGİN DÖNME ŞANSI YOK"

"Fenerbahçe - Beşiktaş maçını özetleyecek olursak; bütün Türkiye memnun. İki takımın taraftarları dışında. Bundan sonra puan farkı azalmayacaktır ligde. Teknik direktör falan değişir falan bilemem tabii o kısmını... Bana göre bu ligin dönme şansı yok da... Hadi ben yine %97 olarak vereyim Trabzonspor'a. 3 büyükler bundan sonra bu sezon için değil, gelecek sezon için plan yapsınlar. Galatasaray yaptığını söylüyor..."

"GUARDİOLA'YI GETİRSEN ŞAMPİYON OLAMAZ"

"Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış."