Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluğu için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

"Bu anlaşma için PUMA'ya teşekkür ederim. Dünyanın en önemli markalarından biri. Yeni fikirlere ve önerilere açıklar. Yaptığımız yeni işbirliği oldukça büyük faydalar sağlayacak. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği olacak. Bizimle aynı hayalleri kurduklarını ve aynı vizyona sahip olduklarını bize hissettirdiler. Bu bizi büyük başarılara götürecek."

5. YILDIZ MESAJI

"Hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. PUMA'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum."

TRANSFER CEVABI

"Galatasaray ile PUMA ortak bir transfer yapacak mı?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soru beklemiyordum. Ancak böyle bir soru ile kapı açtığınız için teşekkür ederiz. PUMA'yı da scout ekibine dahil ederiz."

Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis: "West Ham United'da destek olduğum çok oyuncu var. Bilmiyorum alırlar mı ama mali tarafında biz yokuz."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Barış Alper Yılmaz için teklif var mı?"

Dursun Özbek: "Takımın omurgasını korumayı düşünüyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok çetin bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

"Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum. Çok iyi transfer ekibimiz var. Kulüp için en iyisini almak için çalışıyoruz. Ancak transferde dediğim şeyleri de gözden kaçırmamalıyız."

OĞUZ AYDIN TRANSFERİ

"Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."

FLORYA İÇİN YETKİ İZNİ

"Sezonu 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da açacağız ve devamında da orada olacağız. 9 Temmuz'da takım yurt dışına kampa gidecek. Tesiste eksikler var ama tamamlanacak. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor. 6 Temmuz'da önemli bir genel kurulumuz var. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki isteyeceğiz."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için projeler yaptık. Bütün projeleri sırasına göre yapıyoruz. Florya önemli projelerimizden biri. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağız. Florya'nın bir şekilde imar edilmesi lazım. Bankalar Birliği'nin zorunluluklarının ortadan kalkması lazım. Bu yüzden çıkacağız. Önce Bankalar Birliği'nden çıkacağız ve sonra projelerimize devam edeceğiz. 6 Temmuz'da yetki istiyoruz. Bu izinler içinde Florya, Galatasaray Adası gibi şeyler var. Bir kez daha izin istiyoruz. Projelerin hayata geçmesi lazım."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

"İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız."

SPONSORLUK GELİRİ HEDEFİ

"Geçen sene 50 Milyon euro'luk sponsorluk geliri hedefimiz vardı. İnşallah bu sene onu yakalayacağız ve hatta geçeceğiz. Hedeflerin büyümesi için bir önceki sezonun altında kalamayız."

TETE DAVASI

"Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu bekleme lazım."

BATSHUAYI İÇİN AÇIKLAMA

"Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım! Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz."