UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final karşılaşmasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ve milli stoperi Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

"Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonunda turu geçmek istiyoruz."

"Rakibin ne yapacağı önemli ama bizim de ne yapacağımız önemli. Her türlü olasılığa karşı planımız hazır."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Soru: "Takım Süper Kupa'da tarihi bir protesto gerçekleştirdi. Türk futbolu ilginç bir dönemden geçiyor. Takıma bunların yansıması nasıl oldu?"

İsmail Kartal: "Bizim yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi bu. Bu hamleyle tepkimizin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak bazı kurumların da herkesin de gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta biz işimize bakıyoruz, sahanın içinde kaldık ve kalmaya devam edeceğiz."

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları;

"Zorluklara alışığız, rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."

"Zor bir maç olacak ama biz rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz."