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Spor

Gudmundsson: Türk oyuncular çok üst seviyede

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İzlanda'nın takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson, açıklamalarda bulundu.

8 Eylül 2024 Pazar 18:38 - Güncelleme:
Gudmundsson: Türk oyuncular çok üst seviyede
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İzlanda'nın takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson, "Rakibimize karşı dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Gudmundsson, Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, Türk futbolcuların çok üst seviyede ve önemli takımlarda oynadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin özel oyunculara sahip olduğunu ifade eden Gudmundsson, "Bunlardan bazıları Real Madrid ve İnter Milan. Gerçekten orada da iyi işler yapıyorlar. Gerçekten her birine, sadece birkaç kişi değil, her birine çok dikkatli olmalıyız. Uluslar Ligi yüksek seviyede oynanan bir lig." ifadelerini kullandı.

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