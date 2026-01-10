İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Guendouzi: Bu daha başlangıç

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinin ardından yaptığı açıklamada ilk maçında ilk kupasını kazandığını belirterek bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 21:07
Guendouzi: Bu daha başlangıç
Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanıldığı finalin ardından konuştu.

Fransız futbolcu, "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı! Bu daha başlangıç! Çok daha fazla kupa kazanacağız!" dedi.

Guendouzi, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz! Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." diye konuştu.

