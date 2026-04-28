İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,047
  • EURO
    52,8077
  • ALTIN
    6655.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya veda mesajı
Fenerbahçe'ye devre arasında Lazio'dan transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco için paylaşımda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 21:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco'ya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda etti.

Fransız orta saha oyuncusu paylaşımında teknik adama teşekkür ederken, birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guendouzi mesajında şu ifadeleri kullandı:

"KEŞKE DAHA UZUN SÜRSEYDİ"

"Benim için yaptığın her şey adına teşekkür ederim hocam. Senin gibi harika bir teknik direktör ve harika bir insanla çalışmış olmanın ayrıcalığı için hep minnettar olacağım. Keşke daha uzun sürseydi.

Olumlu şeyleri hatırlayacağım. Özellikle de Süper Kupa'yı. Vizyonun, tutkun ve çalışkanlığın seni harika bir başarıya götürecek."

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.