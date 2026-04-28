Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya veda mesajı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco'ya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda etti.

Fransız orta saha oyuncusu paylaşımında teknik adama teşekkür ederken, birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guendouzi mesajında şu ifadeleri kullandı:

"KEŞKE DAHA UZUN SÜRSEYDİ"

"Benim için yaptığın her şey adına teşekkür ederim hocam. Senin gibi harika bir teknik direktör ve harika bir insanla çalışmış olmanın ayrıcalığı için hep minnettar olacağım. Keşke daha uzun sürseydi.

Olumlu şeyleri hatırlayacağım. Özellikle de Süper Kupa'yı. Vizyonun, tutkun ve çalışkanlığın seni harika bir başarıya götürecek."