Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj! ''Bizim hikayemizin sonu değil''

Fenerbahçe formasıyla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Matteo Guendouzi, sezon sonunda yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Fransız yıldız, gelecek sezon daha güçlü şekilde mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Bu bizim hikayemizin sonu değil” ifadelerini kullandı.

BEYZA NUR YILMAZ18 Mayıs 2026 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
2025-26 sezonunun devre arasında Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerde 20 maçta görev aldı.

Matteo Guendozi, sezonun bitmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon daha fazla mücadele edeceklerini ifade etti.

İşte Fransız yıldızın açıklaması:

"6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil."

