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Spor

Guidetti: Egonu'yu tutamadık, üzgünüm

VakıfBank Başantrenörü Giovani Guidetti açıklamalarda bulundu. Tecrübeli pasör çaprazı Paulo Egonu'nun transfer olacağını açıklayan başarılı çalıştırıcı, bu konuda üzgün olduğunu belirtti.

12 Mayıs 2023 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Guidetti: Egonu'yu tutamadık, üzgünüm
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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Guidetti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi.

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu ile yol ayrımında olduklarını doğruladı.

Corriere Torino'ya konuşan Giovanni Guideitti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi. Guidetti, "Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya transfer olacak. Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu tercih etmişti.

Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi kadın voleybolcularından biri olarak gösterilen 24 yaşındaki Paola Egonu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

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