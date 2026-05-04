Guidetti'den VakıfBank'ta kupa resitali

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.