  Guidetti'den VakıfBank'ta kupa resitali
Guidetti'den VakıfBank'ta kupa resitali

VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonunun başından itibaren çalıştırdığı sarı-siyahli ekipte 32. kupasını CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kazandı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

