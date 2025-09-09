Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de ikinci senesini dolduramadan kovulması, dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. 6 farklı kulüpte toplamda 7 kez tazminatıyla gönderilen Portekizli teknik adam ile çalışmanın ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçek. Mourinho ile İtalya'da birlikte görev yapan eski Roma CEO'su Guido Fienga, Çizme basınına 'Special One'la ilgili röportaj verdi. Başarılı futbol adamıyla anlaşmanın güçlüklerinden bahseden Fienga, özetle şu ifadeleri kullandı:

GÖRÜŞMEDİĞİMİZ İÇİN ARAMIZ İYİ

"Onu tanımlayacak üç kelime? Son derece zeki, işinde yetenekli, ama üçüncüsünü söyleyemem... Özel hayatında çok komik. Mourinho'nun CEO'su olmak çok zor ama uzun sürmedi. İlk maçlardan birinde dört kırmızı kart gördük; Mourinho usulü iyi bir karşılamaydı. Onunla iyi bir ilişkim var. Muhtemelen onunla uzun süre çalışmadığım içindir. Onu sadece Roma'ya getirdim ve birkaç ay birlikte çalıştık. Roma'dan ayrılmaya karar verdiğimde yanıma gelip, 'Guido, bu kulüpte sadece iki alfa erkek var ve şimdi biri ayrılıyor,' dedi. Ben de, 'Senin için iyi,' dedim.

HAKEMLERLE SÜREKLİ ÇATIŞIYOR

Bir CEO için, hakemlerle ve ligle sürekli çatışan bir koçla çalışmak, Kaliforniya'da[çok sayıda orman yangınının olduğu bir bölge]itfaiyeci olmak gibi. Ama Mourinho çok zeki ve yetenekli. Söyleyecek çok şeyim var ama itibarımızın iyiliği için söyleyemem..." Serie A ekibi Roma'da 138 karşılaşmaya çıkan Jose Mourinho; 68 galibiyet, 30 beraberlik ve 40 mağlubiyet yaşamıştı. 1.70 puan ortalaması tutturan Portekizli, 1 kez Konferans Ligi kupasını kazanma başarısı gösterdi. Mou, Roma'dan ayrılırken 3 milyon euroluk tazminat almıştı.