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Spor

Guilherme: Ceza almaktan korkuyorum

Konyaspor'da kaptan Guilherme, Fenerbahçe karşısındaki 3-2'lik yenilginin ardından konuştu. Tecrübeli sol bek yaptığı açıklamada 'Bazı kararlar, maç sürecinde bize zarar verebiliyor. Kafamdan geçen her cümleyi söylerdim ama ceza almaktan korkuyorum.' dedi.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Guilherme: Ceza almaktan korkuyorum
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Konyaspor'da kaptan Guilherme, Fenerbahçe karşısındaki 3-2'lik yenilginin ardından konuştu.

Guilherme, "Öncelikle bugün stadyuma taraftarımıza teşekkür ederim, harika bir atmosferdi. Kardeşimiz Ahmet Çalık'ı gururlandırmış ve onurlandırmış olmak isterdik. Burada onun adına, onun onuruna, herkes için puanı getirme motivasyonumuz vardı. Bazı kararlar, maç sürecinde bize zarar verebiliyor. Kafamdan geçen her cümleyi söylerdim ama ceza almaktan korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Guilherme, "Burada bizim de sahada hatalarımız oldu ama Prip'in pozisyonunu ve Dzeko'nun pozisyonunu göz önüne aldığınızda... Bu gibi kararlar bize zarar veriyor. Bugün Konyaspor'un ne olduğunu elimizden geldiğince gösterdik ama kontrol bizde değildi." sözlerini sarf etti.

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