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Spor

Guilherme, Süper Lig rekorunu kırdı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla süre alan futbolcu, Arabam.com Konyaspor'dan Guilherme oldu.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Guilherme, Süper Lig rekorunu kırdı
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Savunmada görev alan Brezilyalı futbolcu, takımının oynadığı 34 maçın tamamında 90 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de sezonun vazgeçilmez ismi olan Guilherme, toplam 3 bin 60 dakika takımının formasını terletti.

Guilherme'den sonra ligde en fazla süreyi Kasımpaşa'dan Mamadou Fall ile şampiyon Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Victor Nelsson aldı.

Mamadou Fall 34 maçta 2 bin 967, Fernando Muslera 33 müsabakada 2 bin 965, Victor Nelsson ise 33 karşılaşmada 2 bin 964 dakika görev yaptı.

EN İSTİKRARLILAR SAVUNMA OYUNCULARI VE KALECİLER

Süper Lig'in geride kalan sezonunda en fazla forma giyen futbolcular arasında savunma oyuncuları ve kalecilerin ağırlığı dikkati çekti.

Ligde en fazla süre alan 15 oyuncunun 10'u savunma oyuncularından, 3'ü de kalecilerden oluştu. Forvette görev yapan 2 isim de bu futbolcular arasında yer almayı başardı.

EN FAZLA OYUNCUYU MKE ANKARAGÜCÜ OYNATTI

Süper Lig'de tamamlanan sezonda en fazla futbolcu oynatan takım MKE Ankaragücü oldu.

Başkent temsilcisinde toplam 40 futbolcu, Süper Lig'de forma terletti.

Kasımpaşa'da 39, Medipol Başakşehir ve HangiKredi Ümraniyespor'da 38'er futbolcu, sezon boyunca forma şansı buldu.

Sezonu tamamlayan takımlar arasında en az oyuncu, Bitexen Giresunspor'da görev yaptı. Karadeniz ekibinde 26 futbolcu ligde top koşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'de 24, Atakaş Hatayspor'da da 28 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN 15 FUTBOLCU

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:


AdıMaç SayısıT. DakikaOrt. Dakika
Arabam.com KonyasporGuilherme34306090
KasımpaşaMamadou Fall34296787,26
GalatasarayFernando Muslera33296589,85
GalatasarayVictor Nelsson33296489,82
Adana DemirsporErtaç Özbir32288090
Bitexen GiresunsporRiad Bajic34288084,71
FenerbahçeAttila Szalai32288090
İstanbulsporDavid Jensen32288090
MKE AnkaragücüNihad Mujakic32288090
Fatih Karagümrükİbrahim Dresevic32288090
FenerbahçeFerdi Kadıoğlu32285289,13
Fraport TAV AntalyasporBünyamin Balcı34281482,76
Adana DemirsporKevin Rodrigues33281085,15
Corendon AlanyasporFurkan Bayır32278887,13
TrabzonsporEren Elmalı33277284

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