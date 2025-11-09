İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guilherme, Süper Lig'de 200. maçına çıktı
Spor

Guilherme, Süper Lig'de 200. maçına çıktı

Konyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, Fatih Karagümrük karşısında yeşil-beyazlı forma ile ligde 200. maçına çıktı.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 16:52 - Güncelleme:
Guilherme, Süper Lig'de 200. maçına çıktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların sol beki Guilherme de bu müsabakayla birlikte Konyaspor formasıyla Süper Lig'deki 200. karşılaşmasını oynadı.

2019-2020 sezonunun devre arasında Konya ekibine transfer olan 35 yaşında futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 200'ü Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası ve 4'ü Avrupa kupaları olmak üzere 213 mücadeleye çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 13 gol, 38 asistlik katkı sağladı.

İstanbul deplasmanında maça 11'de başlayan Guilherme, 90 dakika sahada kaldı.

UTKU ERİŞ'İN LİGDE İLK MAÇI

Konyaspor'un 19 yaşındaki stoperi Utku Eriş de Fatih Karagümrük karşısında ilk Süper Lig maçı heyecanını yaşadı. Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen genç futbolcu, bu sezon daha önce Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 12 Bingölspor'a karşı forma giymişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.