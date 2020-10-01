Guilherme Trabzonspor'dan ayrıldı, Göztepe'ye imza attı

DHA 01 Ekim 2020 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:12

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

GUİLHERME GÖZTEPE'YE KİRALANDI

Bonservisi Portekiz'in Alvarenga kulübünde olan Guilherme, Göztepe ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den Guilherme'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 21 Mayıs 1991 tarihinde Tres Rios şehrinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Guilherme 2019-20 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etti. Guilherme'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."