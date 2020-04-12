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Spor

Trabzonsporlu Guilherme'yi eşi çalıştırıyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.

IHA12 Nisan 2020 Pazar 12:56 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:56
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Dünya etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Süper Lig’e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon’un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.

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