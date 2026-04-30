Guillermo Ochoa kararını verdi: Dünya Kupası sonrası bırakıyor!

Guillermo Ochoa, Dünya Kupası tarihinde iz bırakmak ve ardından kramponlarını asmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun son saatlerde aktardığı bilgilere göre Guillermo Ochoa, Meksika ile Dünya Kupası kadrosunda yer alacak ve turnuvanın ardından hem kulüp hem de milli takım kariyerini noktalayacak.

Deneyimli kaleci, bu turnuvayla birlikte altıncı Dünya Kupası'na katılarak tarihi bir başarıya imza atacak. Ochoa, 2006'dan bu yana düzenlenen tüm turnuvalarda yer aldı ve bu alanda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi isimlerle aynı çizgide yer alacak.

Ochoa, 2006 Dünya Kupası'na Almanya'da üçüncü kaleci olarak katılmış ve forma giymemişti. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda ise ikinci kaleci olarak kadrodaydı ancak Oscar Conejo Perez'in gerisinde kaldığı için yine sahaya çıkamamıştı. 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında ise Meksika'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi.