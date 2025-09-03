İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

Guillermo Ochoa transfer görüşmesinden kahve almaya diye çıktı geri dönmedi

İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşma sağlayan ve sözleşme imzalamak için kulüp binasına giden 40 yaşındaki deneyimli kaleci Guillermo Ochoa kahve bahanesiyle dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 16:08
Guillermo Ochoa transfer görüşmesinden kahve almaya diye çıktı geri dönmedi
Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek bir olaya imza attı.

İspanya 2. Lig ekibi Burgos ile anlaşmaya varan 40 yaşındaki tecrübeli eldiven, sözleşme imzalamak üzereyken ortadan kayboldu.

İspanyol basınından Sergio Gonzalez Pulgar'ın edindiği bilgilere göre Ochoa, sözleşme için kulüp binasına gitti. Detayları inceledikten sonra "kahve alma" bahanesiyle dışarı çıkan deneyimli kaleci bir daha geri dönmedi.

Guillermo Ochoa'nın, Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen telefonlara yanıt vermediği belirtildi.

Haberlerin yayılmasının ardından Ochoa şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, sözleşme değerini aniden düşürdü. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ayrıca 5 milyon Euro'luk bir maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Ancak kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu."

  • Guillermo Ochoa
  • futbol
  • sözleşme

