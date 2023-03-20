Güle güle Anastasios Bakasetas! Ayrılığı duyurdular

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrası bir gelişme de Anastasios Bakasetas için yaşandı. Yunanistan basını, Anastasios Bakasetas'ın sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlandığını yazdı.

ANASTASIOS BAKASETAS, ŞAMPİYONLUĞUN KAHRAMANLARINDANDI

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, başarının büyük pay sahiplerinden biri olmuştu. Yunan orta saha, Karadeniz ekibinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken taraftarların da sevgilisi haline geldi.

YUNANLAR DUYURDU: AYRILIYOR!

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Trabzonspor'da yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas, sürpriz bir karar aldı. Başarılı orta saha oyuncusu, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Sporting Lizbon, Fiorentina ve Wolfsburg'un Bakasetas için devrede olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıkarken bunların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2610 dakika süre alan Yunan orta saha oyuncusu, 11 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.