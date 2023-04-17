Güle güle Anastasios Bakasetas! Transfer hayırlı olsun

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Anastasios Bakasetas takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Mali yönden sıkıntı çeken Trabzonspor camiası oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

ANASTASİOS BAKASETAS AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Anastasios Bakasetas'ın yeni hedefi ise Avrupa'da bir kulüpte forma giymek. Bordo-mavili takımda 3. sezonunu geçiren Yunan orta saha sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor.

BAKASETAS İÇİN AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

Anastasios Bakasetas'ın transferi için Avrupa'da birçok kulübün Trabzonspor'un kapısını çaldığı belirtiliyor. İtalya Serie A kulüplerinden Fiorentina ve Bologna, Almanya Bundesliga'dan Wolfsburg ve Portekiz takımlarından Sporting Lizbon kulübünün başarılı orta sahaya teklif yaptığı söyleniyor.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Trabzonspor'da sezon sonu ayrılacak olan Anastasios Bakasetas için beklediği bonservis bedeli belli oldu. Mali sıkıntı içinde olan Trabzonspor camiasında Yunan orta saha için 10 milyon euro teklif gelmesi halinde satışına onay verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Anastasios Bakasetas, takımına 11 gol 11 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi