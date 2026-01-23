Fenerbahçe'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçerken gelenler kadar gidenler de konuşulmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi Rennes'e gönderirken, bir sıcak gelişme de Archie Brown cephesinde yaşandı.

İNİŞLİ-ÇIKIŞLI PERFORMANS

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçlarda etkili performansıyla dikkat çeken Archie Brown, daha sonra bu istikrarını sürdüremedi. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, formayı Levent Mercan'a kaptırdı. Tedesco tarafından zaman zaman yedek oturtulan Archie Brown, beklenmedik bir takımın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ TRANSFER: ARCHIE BROWN

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Archie Brown ile bir süredir yakından ilgileniyor. Bununla birlikte Atletico'ya ek olarak adı açıklanmayan bir LaLiga ekibinin daha İngiliz oyuncuyu takip ettiği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimden henüz Archie Brown için son karar çıkmazken, oyuncunun da LaLiga seçeneğine sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Archie Brown'u bu bedelin altında satmaya sıcak bakmadığı da çıkan haberlerde yer aldı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada görev alan Archie Brown, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.