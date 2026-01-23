İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    50,9436
  • ALTIN
    6858.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Archie Brown! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
Spor

Güle güle Archie Brown! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Archie Brown, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. İngiliz sol beke Avrupa'dan talip çıkarken transfer için de geri sayım başladı. İşte Archie Brown transferinin tüm detayları...

Star Gazetesi23 Ocak 2026 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Güle güle Archie Brown! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
ABONE OL

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçerken gelenler kadar gidenler de konuşulmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi Rennes'e gönderirken, bir sıcak gelişme de Archie Brown cephesinde yaşandı.

İNİŞLİ-ÇIKIŞLI PERFORMANS

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçlarda etkili performansıyla dikkat çeken Archie Brown, daha sonra bu istikrarını sürdüremedi. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, formayı Levent Mercan'a kaptırdı. Tedesco tarafından zaman zaman yedek oturtulan Archie Brown, beklenmedik bir takımın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ TRANSFER: ARCHIE BROWN

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Archie Brown ile bir süredir yakından ilgileniyor. Bununla birlikte Atletico'ya ek olarak adı açıklanmayan bir LaLiga ekibinin daha İngiliz oyuncuyu takip ettiği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimden henüz Archie Brown için son karar çıkmazken, oyuncunun da LaLiga seçeneğine sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Archie Brown'u bu bedelin altında satmaya sıcak bakmadığı da çıkan haberlerde yer aldı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada görev alan Archie Brown, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.