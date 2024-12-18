Galatasaray ve A Milli Takım forması giyen Barış Alper Yılmaz sürpriz bir haber gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için talipler artmaya devam ediyor. Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Barış Alper'in önümüzdeki sezonda formasını giyeceği takım belli oldu.

AVRUPA KULÜPLERİNİN YAKIN TAKİBİNDEYDİ

24 yaşındaki milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da ve Milli Takımda sergilediği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına girmişti. İngiltere'den Arsenal, Tottenham ve Liverpool ile birlikte Almanya'dan Borussia Dortmund başarılı kanat oyuncusunun durumunu yakından takip etmişlerdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A BOLOGNA KANCASI

İtalya basınının duyurduğu habere göre önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Serie A ekiplerinden Bologna, kadrosunu güçlendirmek içim rotasını Süper Lig'e çevirdi. İtalyan kulübü, Galatasaray'da sergilediği performansla adından söz ettiren milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

BARIŞ ALPER'DEN 8 GOLLÜK KATKI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda bu sezon 23 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 1.825 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Rize Özel İdare Spor altyapısında başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demir'e bedelsiz transfer oldu. Başkent ekibinde geçirdiği 4 sezonundan ardından bir başka başkent ekibi Ankara Keçiörengücü kadrosuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde 2.10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük bir çıkış yaptığı Galatasaray'a transfer oldu.