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Spor

Güle güle Çağlar Söyüncü! Takımın yeni stoperi

2023-2024 sezonunda Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan 28 yaşındaki savunmacının sarı lacivertlilerdeki kariyeri sona eriyor. İşte Çağlar Söyüncü haberinin detayları...

Adem Dayanır18 Ocak 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Güle güle Çağlar Söyüncü! Takımın yeni stoperi
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Hem A Milli Takım hem de Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü için sürpriz bir haber gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadroya katılan ve Jose Mourinho önderliğinde iyi bir çıkış yakalayan deneyimli stoper yakın zamanda takımdan ayrılabilir.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe forması altında başarılı bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü'ye Avrupa'dan talipler çıktı. İtalya'dan Roma, İngiltere'den Fulham ve Almanya'dan bazı kulüpler tecrübeli savunmacı ile ilgileniyor.

VITOR PEREIRA'DA HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'den talip çıktı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, 28 yaşındaki milli futbolcuyu gündemine aldı. İngiliz ekibi, sarı lacivertli takımda iyi bir form yakalayan ve çıkışını sürdüren Çağlar'ın Leicester City'deki günlerini düşünerek Wolwes'ta yabancılık çekmeyeceğini düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Çağlar Söyüncü, 1.792 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 2 gollük katkı sağladı.

KARİYERİ

Altınordu kariyerinin ardından büyük bir çıkış yapan Çağlar Söyüncü, Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid gibi önemli takımların formalarını giydi. 28 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 8.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

StarGazetesi

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