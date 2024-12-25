Kariyerinde Roma, Leicester City ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cengiz Ünder için sürpriz bir haber gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya dahil edilen ama beklenen patlamayı bir türlü yapamayan milli futbolcunun bileti kesilmişti. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz, Süper Lig'e veda ediyor

FENERBAHÇE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Cengiz Ünder bekleneni veremedi. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu, hem forma yarışında diğer oyuncuların gerisinde kalması hem de yetersiz performansı sergilemesi sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düştü.

Sarı lacivertli kulüp, Portekizli çalıştırıcının kadroda düşünmediği milli futbolcu ile yollarını ayırarak yeni transferlere yer açmak istiyor.

CENGİZ ÜNDER'E TORİNO KANCASI

Çizme basınının duyurduğu habere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Torino, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması gündemde olan kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübü, sarı lacivertlilerde süre bulmakta zorluk çeken ve Jose Mourinho'nun gözünden düşen 27 yaşındaki milli futbolcu için nabız yoklamaya başladı.

Haberde ayrıca Torino'nun bir dönem Roma forması da giyen Cengiz Ünder'in İtalya Serie A'da yabancılık çekmeyeceğini düşündüğü de ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER GOL KATKISI VEREMDİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Cengiz Ünder, 125 dakika süre aldı. Milli futbolcu maçlarda herhangi bir gol katkısı veremedi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, kariyerinde Başakşehir, Roma, Leicester City, Marsilya ve son olarak Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.