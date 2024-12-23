Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin devre arası o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRDİ

Arda Turan yönetiminde sezona fırtına giren Eyüpspor kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

97 DAKİKA OYNADI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 9 resmi müsabakada görev aldı. Milli oyuncu bu maçlarda sadece 97 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.