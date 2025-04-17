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Spor

Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Resmen duyuruldu

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Sezon sonunda Süper Lig defterini kapatmaya hazırlanan Hırvat eldivenin geleceği belli oldu. Buna göre Livakovic, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte Dominik Livakovic transferinin ayrıntıları…

Star Gazetesi17 Nisan 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Güle güle Dominik Livakovic! Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Resmen duyuruldu
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Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin 2023 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat file bekçisi için Avrupa'dan bazı takımlar da harekete geçti.

ELVEDA DOMİNİK LİVAKOVİC!

İtalyan basınında çıkan habere göre Dominik Livakovic ile bazı Serie A ekiplerinin yakından ilgilendiği kaydedildi.

Premier Lig'den de talipleri olduğu açıklanan Hırvat kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin ise Dominik Livakovic için en az 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

Ayrılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, Dominik Livakovic'in yerine kaleci arayışlarına hız vermesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Dominik Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 29 maçta görev aldı. 30 yaşındaki file bekçisi, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Liva'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

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