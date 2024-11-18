İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5383
  • EURO
    36,4461
  • ALTIN
    2880.33
  • BIST100
    9358.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Dominik Livakovic! İmzayı resmen atıyor: Transfer hayırlı olsun
Spor

Güle güle Dominik Livakovic! İmzayı resmen atıyor: Transfer hayırlı olsun

Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor. Gelenler kadar ayrılacakların da konuşulmaya başlandığı bir gündemde Hırvat kaleci Dominik Livakovic için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Buna göre Livakovic, sarı lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Geçen sezon takıma transfer olup Altay Bayındır'dan formayı devralan Hırvat file bekçisi, taraftarı üzecek bir transfere imza atıyor. İşte Dominik Livakovic haberinin ayrıntıları…

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Güle güle Dominik Livakovic! İmzayı resmen atıyor: Transfer hayırlı olsun
ABONE OL

Dominik Livakovic, 2023 yılının yaz transfer döneminde 6,65 milyonluk bir bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. İlk sezonunda ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında olan Hırvat eldiven, bu sezonki performansıyla gönülleri fethetti.

Fakat gelen habere göre Dominik Livakovic için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Buna göre 29 yaşındaki Hırvat kaleci için Premier Lig'den teklif geldiği öne sürüldü.

IPSWICH TOWN LIVAKOVIC'I İSTİYOR

Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ligde kötü bir gidişat sergileyen İngiliz ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde kalma mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Dominik Livakovic de İngiltere'de oynamaya sıcak bakarken ocak ayında tarafların anlaşması halinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

DOMINIK LIVAKOVIC'IN DURUMU

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hırvatistan milli takımıyla 61 maça çıkan 29 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri de 11 milyon euro civarında.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.