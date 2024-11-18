Dominik Livakovic, 2023 yılının yaz transfer döneminde 6,65 milyonluk bir bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. İlk sezonunda ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında olan Hırvat eldiven, bu sezonki performansıyla gönülleri fethetti.

Fakat gelen habere göre Dominik Livakovic için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Buna göre 29 yaşındaki Hırvat kaleci için Premier Lig'den teklif geldiği öne sürüldü.

IPSWICH TOWN LIVAKOVIC'I İSTİYOR

Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ligde kötü bir gidişat sergileyen İngiliz ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde kalma mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Dominik Livakovic de İngiltere'de oynamaya sıcak bakarken ocak ayında tarafların anlaşması halinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

DOMINIK LIVAKOVIC'IN DURUMU

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hırvatistan milli takımıyla 61 maça çıkan 29 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri de 11 milyon euro civarında.