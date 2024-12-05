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  • Güle güle Dusan Tadic! Fenerbahçe'nin 10 numarası takıma veda ediyor: İşte yeni adresi
Spor

Güle güle Dusan Tadic! Fenerbahçe'nin 10 numarası takıma veda ediyor: İşte yeni adresi

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüpler harekete geçti. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Dusan Tadic, sürpriz bir transfere imza atabilir. Sarı lacivertli formayı sırtına geçirdiğinde bu yana taraftarın sevgilisi haline gelen Sırp yıldız, Fenerbahçelileri üzecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları…

5 Aralık 2024 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Güle güle Dusan Tadic! Fenerbahçe'nin 10 numarası takıma veda ediyor: İşte yeni adresi
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Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Ajax'tan sarı lacivertli takıma katılan başarılı on numara, performansıyla adeta parmak ısırtıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic için sürpriz bir transfer teklifi ortaya çıktı.

DUSAN TADİC RESMEN GERİ DÖNÜYOR

Dusan Tadic, 5 sezon formasını giydikten sonra ayrıldığı eski takımı Ajax'a geri dönebilir. Hollanda ekibinin ısrarla yeniden istediği Dusan Tadic için 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken, Tadic'in ise henüz bu teklife cevap vermediği ifade edildi.

36 yaşındaki Sırp yıldızın kariyerinin büyük bölümü Hollanda'da geçerken Ajax'ın teklifine ne cevap vereceği ise merak konusu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Dusan Tadic, Fenerbahçe ile 78 resmi maça çıktı. Başarılı orta saha, bu maçlarda takımı adına 24 kez fileleri havalandırırken 26 da gol pası verdi.

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