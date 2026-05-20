  • Güle güle Ederson! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: Maaşı bile belli oldu
Güle güle Ederson! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: Maaşı bile belli oldu

Brezilyalı kaleci Ederson ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, alternatif isimler için harekete geçti. Ederson'un Suudi Arabistan'a transfer olması beklenirken, sarı-lacivertliler yeni kaleci için rotasını İspanya'ya çevirdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:12
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanıyor.

Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkanlık için yarışırken, transfer çalışmalarını da sürdüyor.

EDERSON YOLCU

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları, kadroda yeni bir yapılanma planlarken, Brezilyalı kaleci Ederson ile de yollarını ayırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Ederson, maaş şartlarında anlaşması halinde imzayı atacak.

FENERBAHÇE'DEN KALECİ OPERASYONU

Yeni kaleci için arayışlara geçen Fenerbahçe ise Ederson'un yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekibin, rotasını İspanya'ya çevirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile yollarını ayırması beklenen Jan Oblak'ı gündemine aldı.

İspanyol ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kalecinin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Atletico Madrid'in Oblak transferinde bonservis kolaylığı sağlayacağı öğrenilirken, deneyimli file bekçisinin maaş talebi de ortaya çıktı.

33 yaşındaki kalecinin, yıllık 10 milyon euroluk bir maaş talebi bulunduğu öne sürüldü.

Slovenyalı kalecinin Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 43 maçta Madrid ekibinin kalesini koruyan Oblak, 11 maçta kalesini gole kapatırken, 55 gole ise engel olamadı.

