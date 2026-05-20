Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanıyor.

Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkanlık için yarışırken, transfer çalışmalarını da sürdüyor.

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları, kadroda yeni bir yapılanma planlarken, Brezilyalı kaleci Ederson ile de yollarını ayırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Ederson, maaş şartlarında anlaşması halinde imzayı atacak.

Yeni kaleci için arayışlara geçen Fenerbahçe ise Ederson'un yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekibin, rotasını İspanya'ya çevirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ile yollarını ayırması beklenen Jan Oblak'ı gündemine aldı.

İspanyol ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kalecinin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Atletico Madrid'in Oblak transferinde bonservis kolaylığı sağlayacağı öğrenilirken, deneyimli file bekçisinin maaş talebi de ortaya çıktı.

33 yaşındaki kalecinin, yıllık 10 milyon euroluk bir maaş talebi bulunduğu öne sürüldü.

Slovenyalı kalecinin Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon 43 maçta Madrid ekibinin kalesini koruyan Oblak, 11 maçta kalesini gole kapatırken, 55 gole ise engel olamadı.