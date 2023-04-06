Güle güle Emre Mor! Ve transfer hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor için İtalya'nın köklü kulüpleri sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan yetenekli oyuncu Emre Mor sahada kısa süre görev almasına rağmen dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

EMRE MOR'A İTALYA'DAN TALİP VAR

İtalya basınına göre; Serie A'nın köklü kulüpleri Bologna, Torino ve Monza'nın genç futbolcu Emre Mor ile ilgilendikleri öğrenildi. Bologna ise oyuncu için yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe teklif götürmeye hazırlanıyor. Diğer iki kulübün ise Emre Mor ile ilgili kararlarının sezon sonunda netleşeceği öğrenildi.

EMRE MOR, AVRUPA'YA YAKIN

Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulmaması ve Avrupa'da yeniden oynamak isteyen yetenekli orta saha oyuncusu Emre Mor, transfere sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki yetenekli oyuncu Emre Mor bu sezon toplam 32 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asistlik performans ile takıma katkı sağladı.