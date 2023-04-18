Güle güle Emre Mor! Ve transferi duyurdular

Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Emre Mor yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdesi Emre Mor için Bologna'nın ardından Fiorentina'da harekete geçti.

EMRE MOR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden parlayan ve yaz aylarında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yükselişini sürdürdü. Başarılı performansıyla beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncu, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

İTALYA'DAN İKİ TALİP VAR

Yeniden Avrupa'da şansını denemek ve boy göstermek isteyen Emre Mor için Serie A'dan talip var. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bologna ve Fiorentina'nın 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Emre Mor için Fenerbahçe yönetiminin beklentisi ise belli oldu. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncu için 9-10 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde transferine sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıkan Emre Mor, bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1385 dakika süre alan 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.