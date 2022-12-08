Güle güle Enner Valencia! Ayrılığı duyurdular

Fenerbahçe'de Enner Valencia için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nın yeni sözleşme imzalamayacağı öğrenilirken yeni durağı da belli oldu.

ENNER VALENCIA GİDİYOR

Fotospor'a göre; Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas'ın Fenerbahçe'den 2+1 yıllık 2 milyon euro maaş istediği ancak yönetimin ise aynı maaşı teklif ettiği ve taraftarların anlaşmaya varamadığı öğrenildi. Ekvadorlu yıldızın şimdiden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

KÖRFEZ'DEN ENNER VALENCİA'YA TEKLİF VAR

Sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan Enner Valencia'ya şimdiden teklifler gelmeye başladı. Ekvadorlu golcü için Körfez ekiplerinin devreye girdiği ve şimdiden 3-4 milyon euro yıllık ücretli tekliflerin geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Enner Valencia, bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1328 dakika süre alan Ekvadorlu golcü, bu maçlarda 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.