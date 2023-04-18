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Spor

Güle güle Enner Valencia! Menajeriyle temasa geçtiler

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performans ile birçok takımın dikkatini çekti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nin geleceği merak konusu oldu.

Takvim18 Nisan 2023 Salı 11:42 - Güncelleme:
Güle güle Enner Valencia! Menajeriyle temasa geçtiler
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Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetimin yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yaklaştığı Ekvadorlu forvet konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

BREZİLYA'DAN SONRA MLS

Alınan bilgilere göre Brezilya'dan sonra ABD'den de Valencia'ya kanca atıldı. ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United ve Los Angeles FC'nin 33 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Daha önce de Brezilya ekibi Internacional yıllığı 2.5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin Enner Valencia'ya teklifinin ise 1.8 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler artık yıldız futbolcunun vereceği karara çevrildi. Valencia'nın Sarı- Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak yeni sözleşme süresinin 3 yıla çekilmesi konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

SON BİR GÖRÜŞME OLACAK

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ve Ekvadorlu forvet arasında son bir görüşme daha olması bekleniyor. Bu kritik zirvede ya yeni

sözleşme konusunda el sıkışılacak ya da Valencia kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan tecrübeli futbolcu 27 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi.

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