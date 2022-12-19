Güle güle Enner Valencia! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği üstün performans ile Fenerbahçe'nin müthiş performansında ki en önemli etkenlerden biri haline gelen Enner Valencia'nın sözleşme yenilemeye yakın olmadığı iddia ediliyor.

ENNER VALENCİA'YA JORGE JESUS DOKUNUŞU

Enner Valencia geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile anlaşamamış ve yedek kulübesine hapsolmuş durumdaydı. İsmail Kartal ile soyunma odasında birçok sorun yaşayan Valencia, gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte kendini yeniden bulan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin yükselen performansında en önemli etkenlerden biri olmuştu. Süper Lig'de 12 maçta attığı 13 gol ile gol kralı olarak zirvede bulunan Enner Valencia, Avrupa Ligi'nde de attığı 2 gol ile takımının gol yükünü üstlenmeyi başarmıştı.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI TALİPLERİNİN ARTTIRDI

Dünya Kupası'nın açılış maçında attığı 2 gol ile bir anda herkesin dikkatini çeken Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı adına 3 gol katkısı vermiş fakat Ekvador'un gruptan çıkmasını sağlayamamıştı. Sözleşemesinin sonuna gelen Enner Valencia'nın ise Körfez takımlarının birçoğundan teklif aldığı öğrenildi.

Star Gazetesi