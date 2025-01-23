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Spor

Güle güle Ernest Muçi! İngiliz devine imzayı atıyor

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Arnavutluk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Muçi, Siyah beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor. İşte Ernest Muçi haberinin detayları...

Adem Dayanır23 Ocak 2025 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Güle güle Ernest Muçi! İngiliz devine imzayı atıyor
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2023-2024 sezonun ara transfer döneminde 10 milyon euro bedelle Legia Varşova'dan Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve bu sezon performansında yükselişe geçen genç yıldız, Beşiktaş'a veda edebilir.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Avrupa futbolunda gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Ernest Muçi'ye ilgi sürüyor. İtalya, İspanya ve Almanya'dan bazı takımlar, 23 yaşındaki genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

ERNEST MUCI'YE WEST HAM UNITED KANCASI

İngiliz basınında yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren West Ham United, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Bordo mavililer, Beşiktaş formasıyla son maçlarda çıkışa geçen 23 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi gündemine aldı. Haberde, Premier Lig ekibinin Süper Lig'den daha önce de Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldığı da aktarıldı.

MUCI'DEN 7 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ernest Muçi, 1.260 dakika süre aldı. Arnavut futbolcu bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol pası verdi.

KARİYERİ

Futbol hayatına ülkesi Arnavutluk'ta başlayan Ernest Muçi, 2020-2021 sezonunda Tirana'dan Legia Varşova'ya transfer oldu. Varşova ekibinde iyi bir performans sergileyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a katıldı. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

StarGazetesi

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