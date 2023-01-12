Güle güle Ersin Destanoğlu! Transferi resmen açıkladılar

Beşiktaş'ta formayı Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği ileri sürülen milli kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Belçika oluyor.

ERSİN DESTANOĞLU, FORMAYI KAPTIRDI

Valerien Ismael'in ardından teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırdı. Siyah-beyazlılarda gözden düşen milli kalecinin geleceği belli oldu.

AYRILIK KARARI ALDI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in gelişinin ardından formayı kaptıran Ersin Destanoğlu, kararını verdi. Milli kalecinin Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve menajerine de takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN YENİ ADRESİ BELÇİKA

Belçika basınında yer alan habere göre; Ersin Destanoğlu için Club Brugge devrede. Belçika ekibi, Beşiktaş'tan ayrılığı muhtemel olan genç file bekçisini ara transferde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken 14 gole ise engel olamadı.