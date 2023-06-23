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Spor

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Transfer hayırlı olsun

Bu sezon Fenerbahçe forması gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. 23 yaşındaki başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu için bir başka Avrupa kulübü devreye girdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Haziran 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Transfer hayırlı olsun
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Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon hem Avrupa Kupaları'nda hem de Süper Lig'de gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu'na son olarak Premier Lig ekibi talip oldu.

FERDİ KADIOĞLU'NA İNGİLİZ KANCASI

23 yaşındaki genç yıldız Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu sarı-lacivertlilere transfer olduktan sonra sürekli yükselen bir istatistik ortaya koydu. Son iki sezonda oynadığı oyun ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kadıoğlu'na son olarak İngiliz ekibi Fulham talip oldu.

AVRAUPA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

Başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekibi Fulham'da talip oldu. Sağ bek pozisyonunu güçlendirmek isteyen ekip, Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ediyor. Fenerbahçe ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu için en az 20 milyon euro istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bunların 46'sında ilk 11'de maça başladı. 4175 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.

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