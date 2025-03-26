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Spor

Güle güle Fred! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Fred sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerle ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı futbolcunun yeni adresini ülkesinin basını duyurdu. İşte Fred haberinin detayları…

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Güle güle Fred! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni adresi
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Fenerbahçe'nin iki sezondur gösterdiği performansla en önemli isimlerinden olan Fred için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılacağı bildirildi. Fred için yeni adresin ülkesi Brezilya olduğu aktarıldı.

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Brezilya Ligi takımları Fred için harekete geçti. Ülke basınında yer alan haberlerde; Flamenge ve Internacional'in 32 yaşındaki orta sahayı yaz aylarında renklerine bağlamayı planladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Fred için gelecek teklifi oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Fred'in ise ülkesinde forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

MAAŞ YÜKÜNDEN KAÇILABİLİR

Fenerbahçe, takımda en çok maaş alan isimlerden olan Fred ile yola devam etme konusunda ısrarcı değil. Sarı lacivertli kulübün yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı yıldız ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Yönetim, Fred ile yollarını ayırması durumunda orta sahaya daha genç bir isim takviye etmeyi planlıyor.

71 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği iki sezonda bugüne dek 71 maçta forma giyen Fred takımı adına 7 gol ve 16 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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