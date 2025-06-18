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Spor

Güle güle Gabriel Sara! Tarihe geçecek bonservis

Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Gabriel Sara için sıcak bir gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Dünya devleri 25 yaşındaki futbolcunun peşine düştü. İşte Gabriel Sara haberinin detayları...

Emre Sarı18 Haziran 2025 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
Güle güle Gabriel Sara! Tarihe geçecek bonservis
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Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Gabriel Sara için sıcak bir gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Dünya devleri 25 yaşındaki futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızlı ekip yıldız oyuncuyu 18 milyon euro bedelle transfer etmişti.

PSG TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fransa devi Paris Saint-Germain, Gabriel Sara için Aslan'ın kapısını çalacak. Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon bitiren Fransız devi kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fransız temsilcisi sambacı için Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürülürken, PSG'nin yaz aylarında işi resmiyete dökmek istediği kaydedildi. Bu bedel Süper Lig için rekor olacak.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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