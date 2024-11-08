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Spor

Güle güle Gedson Fernandes! İmzayı resmen atıyor

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüpte ortaya koyduğu performansla göz dolduran Portekizli yıldız, yeni takımına imza atmak üzere. Gedson Fernandes transferinin detayları haberimizde…

8 Kasım 2024 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Güle güle Gedson Fernandes! İmzayı resmen atıyor
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Futbol kariyerine Benfica'da başlayan Gedson Fernandes, 2020 yılında ilk yurt dışı transferini gerçekleştirerek Tottenham'ın yolunu tuttu.

Bir sezon sonra Benfica'dan bu kez Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes, daha sonra Rizespor'da yine kiralık olarak forma giydi.

Gedson Fernandes, son olarak 2022 yılının yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle yıldızının parlayacağı Beşiktaş'a transfer oldu.

Özellikle bu sezon siyah beyazlı ekipte sergilediği oyunla parmak ısırtan Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

GEDSON FERNANDES, ARABİSTAN YOLCUSU

Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal'in Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için harekete geçeği öne sürüldü. 2027 yılına kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes için Avrupa'dan da bir kulüp devreye girmişti.

SEZON BAŞINDA LYON RADARINDAYDI

Gedson Fernandes, Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'un radarına girmişti. Oyuncuyla yakından ilgilenen Lyon, anlaşma sağlanamayınca Gedson Fernandes yerine takıma Jordan Veretout'u transfer etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı. Portekizli oyuncu bu maçlarda takımına 7 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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