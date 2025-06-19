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Spor

Güle güle Gedson Fernandes! Sürpriz transfer resmen duyuruldu

Beşiktaş'ta sürpriz Gedson Fernandes gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlılarda takımın en önemli isimlerinden olan Portekizli yıldıza Serie A devi talip oldu. İşte Gedson Fernandes transferinin detayları…

Haber Merkezi19 Haziran 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Güle güle Gedson Fernandes! Sürpriz transfer resmen duyuruldu
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Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geride bırakan Gedson Fernandes takımının son yıllarda şampiyonluk yarışından uzak kalmasına karşın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekibinin Gedson Fernandes transferi için önerdiği bonservis bedeli de belli oldu.

GEDSON FERNANDES İÇİN 15 MİLYON EURO

Serie A ekiplerinden Lazio, Gedson Fernandes transferi için kolları sıvadı. Başkent ekibinin orta saha transferinde ilk önceliği Portekizli yıldız oldu. İtalyan basınında yer alan haberde; Lazio'nun, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için 15 milyon euro teklifte bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın ise Gedson Fernandes için 20 milyon euronun üzerinde bir teklif beklediği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Lazio'da özellikle teknik direktör Maurizio Sarri'nin başarılı orta sahayı takımda görmek istediği ve İtalyan ekibinin siyah beyazlıların istediği ücrete yaklaşabileceği ifade edildi.

YÜZDE 50'Sİ BENFİCA'DA

Portekiz temsilcisi Benfica, Gedson Fernandes'in haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduruyor. Siyah beyazlılar, Lazio ile görüşmeleri ilerletmeden önce Gedson'un bonservisinin tamamını almayı hedefliyor.

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in haklarının tamamı için Benfica'ya 6 milyon euro önerdiği öğrenildi. Siyah beyazlılar, yıldız orta sahasını Benfica ile anlaşmadan satmayı düşünmüyor.

EN SKORER SEZONU

Beşiktaş formasıyla en skorer sezonunu geride bırakan Gedson Fernandes takımı adına 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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