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Spor

Güle güle Gedson Fernandes! Ve transfer hayırlı olsun...

Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan ve oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için Avrupa'nın önemli kulüpleri harekete geçti. Yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in gelecek sezon hangi takımda olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Mayıs 2023 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Güle güle Gedson Fernandes! Ve transfer hayırlı olsun...
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Gedson Fernandes için Avrupa'nın dev kulüpleri devreye girdi. Bu sezon Beşiktaş forması ile muhteşem bir performans sergileyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için Avrupa'nın dev kulüpleri sezon sonunda siyah-beyazlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GEDSON FERNANDES İÇİN AVRUPA YOLU GÖZÜKTÜ

2022-2023 sezonunun başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan ise Lazio ve Roma siyah-beyazlı yönetime resmi teklif götürmeye hazırlanıyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin başarılı oyuncu Gedson Fernandes için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş olması İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i fazla geldi. İtalyan ekipleri Roma ve Lazio'nun ise yıldız oyuncu için nasıl bir teklif ile siyah-beyazlı ekibin kapısını çalacağı bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ 20 MİLYON EURODA ISRARCI

Atletico Madrid'in Gedson Fernandes için 20 milyon euroyu fazla bulmasının ardından Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ise " 20 milyon euro üstü bir teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20-25 milyon euro altı bizim için yeterli değil." şeklinde bir açıklamada bulunarak konuya açıklık getirdi.

GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş forması ile 33 resmi maça çıkan yetenekli oyuncu Gedson Fernandes 5 asist ile skora katkı sağladı.

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