Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech için sürpriz haber gündeme geldi. Avrupa ve Arap kulüplerinin de radarında olan deneyimli kanat oyuncusuna yeni bir talip çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un gönderilmesine sıcak baktığı 31 yaşındaki futbolcu Ocak ayında sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2023-2024 sezonunun başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Hakim Ziyech, beklentilerin altında kaldı. Fas milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşmüştü. Faslı yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.

HAKİM ZİYECH'E RENNES KANCASI

Fas basınının duyurduğu habere göre hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Jorge Sampaoli yönetimindeki Fransa ekibinin, takımdan gönderilmesine sıcak bakılan 31 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istediği aktarıldı.

Haberde ayrıca Fransızların, kadroda düşünülmeyen Faslı yıldızın transferi için harekete geçtiği ve ilk görüşmesini yaptığı da belirtildi.

ZİYECH SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan Hakim Ziyech, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 31 yaşındaki Faslı yıldızın, 2025 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fas milli takımındaki yerini garantilemek için Rennes'e transfer olmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika süre aldı. Faslı yıldız bu maçlarda herhangi bir gol katkısı veremedi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Hollanda altyapısında başlayan Hakim Ziyech, kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea ve son olarak Galatasaray takımlarının formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.